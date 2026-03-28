Antonella Elia ha spiegato i motivi della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane durante un'intervista a Verissimo, prima di partecipare al Grande Fratello Vip. Ha parlato di nozze annullate, tensioni tra i due e alcuni retroscena riguardanti la loro storia. La showgirl ha condiviso dettagli sulla fine della relazione e sui momenti difficili vissuti in passato.

Antonella Elia racconta la fine della storia con Pietro Delle Piane prima del Grande Fratello Vip: nozze saltate, tensioni e retroscena emersi a Verissimo. Antonella Elia si prepara a varcare la porta del Grande Fratello Vip, ma prima ancora di entrare nella Casa ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ospite a Verissimo, la showgirl ha ripercorso la fine della relazione con Pietro Delle Piane, un amore intenso, rumoroso e spesso attraversato da scosse continue. Quello che doveva essere il coronamento della loro storia, infatti, si è trasformato in un punto di rottura definitivo. Quando il matrimonio smette di essere un sogno. A sorprendere è soprattutto un dettaglio: a spingere davvero verso le nozze, questa volta, sarebbe stata proprio Antonella. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Antonella Elia E Pietro Delle Piane: Ecco Perchè Si Sono Lasciati!

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