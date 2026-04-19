La guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente hanno portato le aziende sudcoreane del settore della Difesa a un incremento significativo delle esportazioni. La Polonia ha iniziato a fare affidamento sugli armamenti provenienti dalla Corea del Sud per rafforzare le proprie forze. Questa dinamica si inserisce in un quadro di crescenti richieste internazionali di sistemi di difesa avanzati.

Prima la guerra in Ucraina e poi quella in Medio Oriente stanno trainando le aziende sudcoreane della Difesa verso un successo senza precedenti. I motivi sono almeno tre: possono sfornare armi all’avanguardia a costi e tempi inferiori rispetto a molti affermati concorrenti occidentali, e, soprattutto, sono in grado di realizzare dispositivi conformi agli standard della Nato. Il risultato è che Seoul e i suoi campioni nazionali possono capitalizzare la crescente domanda globale di armamenti, vendendo intercettori missilistici agli Emirati Arabi Uniti così come lanciarazzi all’Estonia, obici al Vietnam e carri armati alla Polonia. Proprio Varsavia, membro dell’Alleanza Atlantica e tra i più attivi in Europa nel sostenere l’Ucraina contro la Russia, si è trasformata in una cliente privilegiata della cosiddetta K-Defence.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ecco perché la Polonia si affida alle armi della Corea del Sud

Notizie correlate

Polonia-Corea del Sud: l’obiettivo è di rafforzare i legami tra i due PaesiIl primo ministro polacco, Donald Tusk, si è recato lunedì a Seul per incontrare il presidente sudcoreano Lee Jae-myung.

Perché quello della Corea del Sud è diventato il mercato azionario migliore del mondoI riflettori sono tutti puntati sul Kospi, il Korea Composite Stock Price Index, ovvero il principale indice azionario della Corea del Sud.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ecco perché la Polonia si affida alle armi della Corea del Sud; Polonia e Corea del Sud rafforzano i legami con un accordo di partenariato strategico per la difesa; Polonia-Corea del Sud: l’obiettivo è di rafforzare i legami tra i due Paesi; Hai uno di questi telefoni Samsung in tasca? Ecco come ti è capitato tra le mani oggi. One UI 8.5 beta.

Polonia e Corea del Sud rafforzano i legami con un accordo di partenariato strategico per la difesaIl presidente sudcoreano Lee Jae Myung, a destra, stringe la mano al primo ministro polacco Donald Tusk a Seul lunedì 13 aprile 2026. msn.com

Polonia-Corea del Sud: l’obiettivo è di rafforzare i legami tra i due PaesiL'arrivo di Donald Tusk a Seul mostra un obiettivo ben preciso. Sia Corea del Sud che Polonia voglio rafforzare i loro legami su più fronti. metropolitanmagazine.it

Ci sono viaggi che riempi di foto. E poi quelli che riempiono te. La Corea del Sud è stata così, un equilibrio sottile tra tradizione e futuro, tra silenzi dei templi e città che non dormono mai. Templi che sembrano sospesi nel tempo e strade che corrono veloci. In facebook

Alla Residenza dell’Ambasciatore della Corea del Sud Kim Choon-Goo per approfondire nuove aree di cooperazione ambito difesa e sicurezza tra le nostre Nazioni. x.com