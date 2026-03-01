Perché quello della Corea del Sud è diventato il mercato azionario migliore del mondo

Il Kospi, l’indice principale del mercato azionario sudcoreano, sta attirando l’attenzione come il migliore al mondo. Gli investitori seguono con interesse le sue performance, che si distinguono rispetto ad altri mercati globali. La sua crescita ha portato a un aumento dei volumi di scambio e a una maggiore attenzione internazionale. Il mercato si conferma come uno dei più dinamici in questa fase.

I riflettori sono tutti puntati sul Kospi, il Korea Composite Stock Price Index, ovvero il principale indice azionario della Corea del Sud. Il motivo è semplice: a Seoul è in corso il più grande rally azionario del mondo, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Il Kospi ha infatti superato i 6.000 punti appena un mese dopo aver sfondato la soglia dei 5.000 e quattro mesi dopo aver raggiunto quota 4.000. La sua capitalizzazione di mercato totale ha oltrepassato i 5.000 trilioni di won (circa 3,5 trilioni di dollari), mentre quella complessiva di tutte le società quotate si attesta, nel momento in cui scriviamo, attorno ai 5.015 trilioni di won. Parliamo di un’impennata di più di 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

