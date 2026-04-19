Ecco il nuovo maxi data center Per il Comune un’opportunità

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato in commissione il progetto del nuovo maxi data center situato sull'area dell'ex Elcograf. Durante l'incontro sono state mostrate le prime immagini dell'opera, con dettagli sui numeri, le tecnologie utilizzate e le compensazioni previste. Il Comune ha definito l'iniziativa come un'opportunità, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla realizzazione e le modalità di intervento.

Nuovo data center sulle ceneri dell’ex Elcograf, in commissione le prime immagini di progetto, i numeri, le tecnologie e le compensazioni. La trasformazione dell’area dove per decenni si stamparono le storiche riviste Mondadori, è ai nastri di partenza. Lo step in corso, quello della valutazione d’impatto ambientale. Per l’amministrazione comunale "un’opportunità". "Il progetto dovrà garantire sicurezza e sostenibilità – precisa il vicesindaco Lino Ladini – ma porterà tecnologie e alta professionalità. Oltre alla possibilità di recuperare un’area dismessa e degradata". Alla Commissione territorio indetta l’altra sera per la prima...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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