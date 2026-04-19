Ecco il nuovo maxi data center Per il Comune un’opportunità

È stato presentato in commissione il progetto del nuovo maxi data center situato sull'area dell'ex Elcograf. Durante l'incontro sono state mostrate le prime immagini dell'opera, con dettagli sui numeri, le tecnologie utilizzate e le compensazioni previste. Il Comune ha definito l'iniziativa come un'opportunità, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla realizzazione e le modalità di intervento.

Nuovo data center sulle ceneri dell’ex Elcograf, in commissione le prime immagini di progetto, i numeri, le tecnologie e le compensazioni. La trasformazione dell’area dove per decenni si stamparono le storiche riviste Mondadori, è ai nastri di partenza. Lo step in corso, quello della valutazione d’impatto ambientale. Per l’amministrazione comunale "un’opportunità". "Il progetto dovrà garantire sicurezza e sostenibilità – precisa il vicesindaco Lino Ladini – ma porterà tecnologie e alta professionalità. Oltre alla possibilità di recuperare un’area dismessa e degradata". Alla Commissione territorio indetta l’altra sera per la prima...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco il nuovo maxi data center. Per il Comune "un’opportunità" Notizie correlate Sviluppo data center: opportunità e rischi per il settore assicurativoGli investimenti annuali nei data center potrebbero superare i 300 miliardi di dollari entro il 2027, offrendo una un’importante opportunità di... Leggi anche: Iacono (Engie): "Data center opportunità per transizione energetica" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecco il nuovo maxi data center. Per il Comune un’opportunità; Dietrofront del Comune, moto e scooter liberi di entrare nel Quadrilatero: ecco perché; Sorrento, maxi tangente per un posto in Comune: Procura chiede 21 arresti, sequestrati 115mila euro; Misericordia, ecco la nuova sede. Maxi investimento da 3 milioni. Ecco il nuovo maxi data center. Per il Comune un’opportunitàSorgerà sull’area ex Elcograf in un’area complessiva di 58mila metri quadrati . Il vicesindaco : Il progetto dovrà garantire sicurezza, sostenibilità e lavoro. ilgiorno.it Lago di Como, rivoluzione da 2,3 milioni: ecco il maxi centro remiero che fa grande lo sportLa Giunta regionale ha approvato le modifiche dell’Accordo locale semplificato (Als) tra Regione Lombardia e Comune di Mandello del Lario (Lecco) per la realizzazione del nuovo centro remiero sottoscr ... comozero.it Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. La famiglia della vittima è romana. La struttura non è accessibile, indaga il pm di di Cassino Alfredo Mattei. I contorni dell’a - facebook.com facebook Il Regno Unito potrebbe rientrare di fatto nel mercato comune europeo, senza bisogno di un referendum e nemmeno di un voto del parlamento, utilizzando una norma vecchia di secoli che permette in teoria all’esecutivo di prendere decisioni nell’interesse del x.com