Negli ultimi anni, gli investimenti nel settore dei data center sono cresciuti notevolmente e si prevede che quest’anno supereranno i 300 miliardi di dollari. Questa crescita riflette l’aumento della domanda di infrastrutture digitali, spinta dall’espansione di servizi cloud, intelligenza artificiale e internet delle cose. Tuttavia, questa evoluzione porta con sé anche alcuni rischi, tra cui questioni legate alla sicurezza dei dati e alle vulnerabilità tecnologiche.

Gli investimenti annuali nei data center potrebbero superare i 300 miliardi di dollari entro il 2027, offrendo una un’importante opportunità di crescita per il settore globale delle assicurazioni e riassicurazioni, E’ quanto emerge da un report di S&P Global sul settore, da cui emerge che la crescita degli investimenti in nuovi e più vasti progetti offre un variegato insieme di rischi assicurabili. Boom di investimenti nei data center. Per S&P gli investimenti annuali nei data center potrebbero superare i 300 miliardi di dollari entro il 2027. I più grandi progetti di costruzione infrastrutturale possono richiedere ingenti massimali di.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sviluppo data center: opportunità e rischi per il settore assicurativo

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