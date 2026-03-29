Alle 15,30 di oggi si gioca la trentesima giornata del campionato di Eccellenza, nel girone B. La partita tra il Mezzolara e Russi rappresenta un match chiave per la squadra di casa, che cerca di avvicinarsi alla vetta. Contestualmente, l’Osteria Grande si prepara ad affrontare una sfida importante nel tentativo di migliorare la propria posizione in classifica. La lotta per la prima posizione coinvolge anche l’Ars et Labor Ferrara, unica inseguitrice del leader.

Trentesima giornata, alle 15,30, per l’Eccellenza. Partendo dal girone B, tutti gli occhi sono puntati sull’avvincente duello in vetta alla classifica tra il Mezzolara e l’unica inseguitrice Ars et Labor Ferrara. Duello che, domenica dopo domenica, sta regalando continui colpi di scena. Il team di Nicola Zecchi ha un vantaggio di sei punti sull’ex Spal: si tratta di un margine estremamente importante dal momento che all’appello mancano appena cinque partite. Chiaro che riuscire a centrare una vittoria oggi sul campo del Russi significherebbe ipotecare la D per il team biancazzurro anche considerando il fatto che la sfida odierna tra Ars et Labor Ferrara e Sant’Agostino è stata rinviata a sabato in quanto la formazione ospite ha alcuni giocatori impegnati nel Torneo delle Regioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza, il team di Zecchi prova a staccare l’ex Spal. Il Mezzolara cerca il blitz a Russi. L’Osteria Grande ci crede ancora

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CCNZ / - Il pre-partita: https://www.acosteriagrande.it/lo-spezzatino-col-cambio-orario/ Domenica 29 marzo 2026, ore 15,30 Stadio “Ferr - facebook.com facebook