Ecco il riepilogo degli incontri principali del weekend: in Serie B, Sudtirol affronta il Padova e Catanzaro sfida la Sampdoria. Nel calcio regionale, il Fcr si prepara per la partita contro Castenaso e Fratta Terme a Pietracuta. Le partite appena concluse evidenziano i risultati più significativi, offrendo uno sguardo completo sugli eventi sportivi recenti.

Serie B (21ª g.): Sudtirol-Padova (15), Catanzaro-Samp (17.15). Giocate: Carrarese-Empoli 3-0, Cesena-Bari 1-2, Frosinone-Reggiana 1-0, Juve Stabia-Entella 1-0, Mantova-Venezia 2-5, Monza-Pescara 3-0, Modena-Palermo 0-0, Spezia-Avellino 1-0. Classifica: Frosinone 45; Venezia 44; Monza 41; Palermo 38; Cesena 34; Juve Stabia, Modena 33; Catanzaro 31; Carrarese 29; Empoli 27; Padova, Avellino 25; Sudtirol 22; Reggiana, Entella, Bari, Spezia 20; Mantova, 19; Sampdoria 18; Pescara 14. Serie C (23ª g.): Arezzo-Juve Under 23 (12.30), Ascoli-Perugia (14.30), Gubbio-Forlì, Livorno-Vis Pesaro, Pineto-Campobasso (17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr col Castenaso e Fratta Terme a Pietracuta

Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr in casa col Mesola. Fratta Terme indenne a Russi: 0-0

Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr Forlì a Comacchio. E a Fratta Terme c'è la capolista

Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr col Castenaso e Fratta Terme a Pietracuta

Serie B (20ª giornata): Pescara-Modena (15), Palermo-Spezia (17.15). Giocate: Samp-Entella 1-1, Avellino-Carrarese 1-2, Empoli-Sudtirol 0-1, Monza-Frosinone 2-2, Padova-Mantova 1-2, Venezia-Catanzaro.

