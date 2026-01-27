Sant’Agostino non fermarti Mesola poche speranze

Questo articolo analizza il turno domenicale nel girone B di Eccellenza, evidenziando le prestazioni delle squadre locali. Sant’Agostino e Comacchiese hanno ottenuto risultati positivi, mentre Mesola fatica a migliorare la propria posizione in classifica. Un bilancio complessivo di due vittorie e una sconfitta riflette l’andamento recente delle squadre di casa nostra.

Sant’Agostino e Comacchiese su, Mesola sempre più giù. Si può sintetizzare così il turno domenicale nel girone B di Eccellenza per le formazioni di casa nostra, che mettono insieme complessivamente due vittorie ed una sconfitta. In una partita a tratti dominata, i ‘ramarri’ battono 3-0 il Faenza e si lasciano alle spalle lo 0-6 contro il Sanpaimola, rilanciandosi in classifica a -4 dai playoff; una reazione d’orgoglio da parte di un gruppo che ha dimostrato di essere sul pezzo, dimenticando l’inciampo del turno infrasettimanale. Di Roda, Pierfederici su rigore e Vanzini le tre reti con le quali il Sant’Agostino si è aggiudicato il match, dando una risposta a tutto l’ambiente e soprattutto a mister Biagi, a cui ovviamente non era andata giù la ‘non prestazione’ di pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

