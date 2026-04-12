In Asia, c’è un’area che sta affrontando una grave crisi energetica, con i costi della benzina che raggiungono livelli record. Attualmente, il prezzo del carburante supera i 3,50 euro al litro, rendendolo il più costoso al mondo. Questa situazione si verifica in un contesto di difficoltà economiche e di tensioni sul fronte energetico, che coinvolgono anche una regione amministrativa sotto il controllo cinese.

Siete spaventati per il costo della benzina di oltre 2 euro al litro? Sappiate che nel momento in cui scriviamo c’è un posto, in Asia, dove è quasi il doppio nonché il più caro del mondo: più di 3,50 euro al litro. Siamo a Hong Kong e qui la situazione è drammatica. In realtà, ancor prima che scoppiasse la guerra in Iran, il costo del carburante nella regione amministrativa speciale cinese era in costante crescita. L’escalation militare nel Golfo e l’effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz, una rotta marittima cruciale per il trasporto di petrolio e gas – soprattutto verso il continente asiatico – hanno dato il colpo decisivo. Certo, i proprietari di auto private nell’ex colonia britannica sono solo l’8,4% dei 7,5 milioni di abitanti della metropoli.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina ha un problema: Hong Kong è travolta dalla crisi energetica

Da Firenze alla Cina, i Bandierai degli Uffizi conquistano Hong KongFirenze, 23 febbraio 2026 - I Bandierai degli Uffizi, il gruppo ufficiale di sbandieratori del Comune di Firenze, sono stati tra i protagonisti delle...

Leggi anche: La Cina vuole che Hong Kong diventi il simbolo del diritto. E l’Italia nel suo piccolo contribuisce