Solo una vittoria con il Cenaia, ultimo in classifica, avrebbe portato alla conferma di Luigi Grassi alla guida del Castelnuovo. Ma così non è stato e, dopo la partita, i dirigenti gialloblu si sono riuniti per decidere il da farsi e, alle 21 di domenica sera, è arrivato il comunicato ufficiale che la società lo aveva sollevato dall’incarico, come anticipato nell’edizione di ieri. Ieri sera l’ulteriore svolta. La scelta di Oliviero "Lulù" Di Stefano, ex Lucchese ed ex gialloblu, sia come giocatore che come tecnico in Garfagnana, come erede dell’ esonerato Grassi. Di Stefano ha. vinto il "ballottaggio" con l’altro "ex" Fabrizio "Gino" Tazzioli (visto ultimamente anche spesso al "Nardini") che aveva già salvato i gialloblu nel campionato 2017-’18, proprio in Eccellenza, subentrando a Daniele Compagnone e ad Edoardo Micchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza - Girone "A»: il punto. Castelnuovo: scelto il neotrainer. La panchina all'"ex» Di Stefano

