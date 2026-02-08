Eccellenza Young a caccia di continuità Pietracuta per il riscatto

Young e Pietracuta cercano subito un cambio di passo. Entrambe le squadre sono in difficoltà e hanno bisogno di vincere per risalire la china. In campo, la tensione è palpabile e ogni azione può fare la differenza. I giocatori si impegnano a fondo, consapevoli che solo una vittoria può dare loro un po’ di respiro. La partita si fa subito intensa, con tante occasioni da una parte e dall’altra.

Serve uno scatto di quelli decisi a Young Santarcangelo e Pietracuta per cercare di uscire dalla zona pericolosa della classifica. Lo Young altri tre punti pesantissimi cercherà di conquistarli oggi sul campo del Sant’Agostino. Match alla portata per la squadra di mister Fregnani considerando che i ferraresi sin qui hanno messi insieme soltanto tre punti in più rispetto ai romagnoli. Quindi, una vittoria sarebbe fondamentale per agganciare, e portare nelle sabbie mobili, una diretta concorrente. "Coraggio, determinazione, fame", questo quanto sanno di dover avere i gialloblù nei novanta minuti in programma oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Young a caccia di continuità, Pietracuta per il riscatto Approfondimenti su Young Santarcangelo Eccellenza e Prima Categoria. Young in viaggio verso Castenaso. Il Pietracuta aspetta il Mezzolara Eccellenza. Il Pietracuta trasloca a Cattolica per affrontare la Sampierana Il Pietracuta si trasferisce questa sera allo stadio ’Calbi’ di Cattolica, dove alle 17. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Young Santarcangelo Argomenti discussi: Serie D, gir. E. Trasferta umbra per il Seravezza: Orvietana a caccia della continuità. Eccellenza, a caccia della Fermana. L’Osimana ci prova coi nuovi innestiSi riparte in Eccellenza dopo la lunga sosta natalizia. Volti nuovi in molte squadre. A partire dall’Osimana che potrebbe far debuttare oggi dall’inizio, al Diana, contro la Fermignanese, la coppia ... ilrestodelcarlino.it Fucecchio a caccia di punti. Montespertoli in trasfertaScatta oggi alle 15 la seconda giornata di Eccellenza, con le quattro squadre del circondario impegnate due in casa ed altrettante in trasferta. Partiamo dal girone A, dove a giocare tra le mura ... lanazione.it ECCELLENZA YOUNG SANTARCANGELO - SANPAIMOLA AA1: Vicinelli Mattia CASTENASO - PIETRACUTA AE: Sapio Francesco OSTERIA GRANDE - SOLAROLO AA1: Gaglia facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.