Durante il torneo EA7 World Legends Padel Tour a New York, la coppia composta da Toni e Ceccarelli ha vinto la finale e si è qualificata per le finali di Dubai. La prossima tappa si svolgerà a Londra, il 8 e 9 maggio, con la partecipazione già annunciata di John Terry.

Avevano vinto in coppia le finals del 2025 a Miami. E negli Stati Uniti continuano a vincere. Luca Toni e Luca Ceccarelli, sono i vincitori del New York Open, la seconda tappa dell’EA 7 World Legends Padel Tour 2026, circuito di padel riservato alle leggende dello sport. Sui campi della Padel Haus di Dumbo a Brooklyn, si sono imposti 9-3 sulla coppia formata da Marco Materazzi e Fernando Llorente. Grazie a questo successo Toni e Ceccarelli si sono qualificati alle Finals di novembre a Dubai, raggiungendo Vincent Candela e Ivan Rakitic, che avevano staccato il pass conquistando la tappa di Milano, apertura ufficiale del tour 2026. Fra i più acclamati della due giorni nella Grande Mela, Danilo Gallinari, leggenda della pallacanestro italiana e ospite speciale della tappa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - EA7 World Legends Padel Tour: la coppia Toni-Ceccarelli trionfa a New York e si qualifica per le finali di Dubai

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