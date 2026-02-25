Gli ebrei nell’Italia antica Dalla diaspora all’età cristiana

La conquista romana di Gerusalemme nel 70 d.C. ha portato alla deportazione di molti ebrei in Italia. La causa di questo spostamento fu la sconfitta militare e la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Molti di questi prigionieri arrivarono nelle città del Nord e del Centro, portando con sé tradizioni e riti che avrebbero influenzato la presenza ebraica nel territorio. Questa migrazione ha segnato le prime fasi della presenza ebraica in Italia.

A seguito della conquista romana di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C., i prigionieri di guerra furono deportati in occidente. Tra le terre che ne videro l'arrivo, l'Italia svolse un ruolo di fondamentale rilievo, dal momento che la presenza ebraica è documentata non solo in Sicilia, in Puglia, in Campania e, ovviamente, a Roma ma anche nell'intero territorio della Penisola, fino a Mediolanum e alla più lontana Aquileia. Tale presenza non ha mancato di influenzare la complessiva storia italica nel corso della quale, ai periodi caratterizzati da una convivenza sostanzialmente pacifica, si sono alternate fasi connotate da decise azioni discriminatorie.