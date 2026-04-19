Negli ultimi mesi, Como si è attestata come la città più costosa d’Italia a causa di un aumento dell’inflazione. I dati ufficiali mostrano che i prezzi al consumo sono cresciuti più rapidamente rispetto ad altre località italiane, portando la città al primo posto in questa classifica. Le analisi indicano che l’impennata dei costi riguarda principalmente beni di prima necessità e servizi di base.

Como, 19 aprile 2026 – Con l’inflazione degli ultimi tempi Como guadagna il triste primato di città più cara d’Italia. Secondo l’analisi dell’ Unione Nazionale Consumatori, sui dati territoriali dell’inflazione diffusi da Istat per il mese di marzo, si traduce in una spesa annua pari a 816 euro per una famiglia. L’inflazione tendenziale si attesta al 2,7%, la terza più alta a livello nazionale. Milano resta la città con i costi più insostenibili, ma Como è riuscita a fare peggio. https:www.ilgiorno.itmilanoeconomiacasa-prezzi-quartieri-otp91hwj Le varie città. Subito dietro c’è Belluno, con un incremento del 2,6% (dato che la pone al quarto posto per inflazione, a pari merito con Macerata) e un aggravio di 678 euro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È record d’inflazione: Como diventa la città più cara d’Italia. Ecco le cause

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