È ufficiale | Como è la città più cara d’Italia inflazione alle stelle e stangata da oltre 800 euro a famiglia

Recenti dati sull’inflazione territoriale attestano Como come la città più costosa d’Italia, con un incremento dei prezzi che impatta significativamente sulle spese delle famiglie. L’aumento dei costi si traduce in una stangata di oltre 800 euro all’anno per ogni nucleo familiare, rendendo la città al vertice della classifica delle aree più care del Paese. I numeri evidenziano come l’inflazione abbia colpito principalmente i beni di prima necessità e i servizi.

Como è la città più cara d’Italia. I dati più recenti sull’inflazione territoriale indicano il capoluogo lariano come la città dove l’aumento dei prezzi pesa di più sulle famiglie.Il quadro emerge dalle rilevazioni Istat relative al mese di marzo. Come riporta MilanoFinanza.it, sulla base di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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È ufficiale: Como è la città più cara d’Italia, inflazione alle stelle e stangata da oltre 800 euro a famigliaDati Istat di marzo: Como in testa per inflazione e impatto sui bilanci familiari, con oltre 800 euro in più all’anno ... quicomo.it

Inflazione, Como è la città più cara d’Italia. La colpa è anche della squadra di calcioSecondo l’unione consumatori, nella città lariana una famiglia avrà una spesa aggiuntiva di 816 euro. Intanto gli Hartono, proprietari del club locale, continuano a investire e puntano ad allargare lo ... milanofinanza.it

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