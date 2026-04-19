È morto Paolo Faconti faro degli industriali

Lunedì 19 aprile 2026 si è diffusa la notizia della scomparsa di Paolo Faconti, che ricopriva il ruolo di direttore generale di Confindustria Spezia. La sua morte ha provocato un senso di lutto tra gli appartenenti al settore industriale locale. Faconti era conosciuto per il suo ruolo di rilievo all’interno dell’associazione di categoria. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e rappresentanti delle imprese della zona.

La Spezia, 19 aprile 2026 – Profondo lutto tra gli industriali. È morto Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria Spezia. Da circa un anno combatteva contro una terrribile malattia. Entrato in Ance La Spezia nel 1982, ha dedicato oltre quarant'anni della propria vita professionale all'Associazione, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e al suo consolidamento. Dal 2008 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Ance La Spezia e, dal 2017, la stessa carica anche in Confindustria spezzina, guidando entrambe le organizzazioni con competenza, visione e profondo senso delle istituzioni. A ottobre 2024 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della repubblica italiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È morto Paolo Faconti, faro degli industriali Notizie correlate L’allarme degli industriali: "Non abbandonateci""Dovrebbero fare un monumento, agli imprenditori di Palazzuolo": lo ha detto Mauro Toccafondi, già presidente di Confindustria Mugello, durante il... Leggi anche: Scure del governo su Transizione 5.0: con il taglio del 65% degli incentivi promessi, l’esecutivo perde anche il sostegno degli industriali Aggiornamenti e dibattiti È morto Paolo Faconti, faro degli industrialiLa Spezia, 19 aprile 2026 – Profondo lutto tra gli industriali. È morto Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria Spezia. Da circa un anno combatteva contro una terrribile malattia. Entrato ... lanazione.it Morto Paolo Faconti, il cordoglio di Confindustria Spezia e AnceE' morto Paolo Faconti, direttore generale di Confindustria Spezia. Lo annunciano la Confederazione spezzina e Ance. (ANSA) ... ansa.it