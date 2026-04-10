L’allarme degli industriali | Non abbandonateci

Durante un convegno tenutosi nel salone della Novitec, Mauro Toccafondi, ex presidente di Confindustria Mugello, ha espresso preoccupazione per la situazione delle imprese locali, affermando che gli imprenditori di Palazzuolo meritano un riconoscimento speciale. Ha anche invitato le istituzioni a non trascurare il settore industriale, sottolineando l'importanza di sostenere le aziende in questa fase.

"Dovrebbero fare un monumento, agli imprenditori di Palazzuolo": lo ha detto Mauro Toccafondi, già presidente di Confindustria Mugello, durante il convegno che si è tenuto ieri nel salone della Novitec. Un convegno che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’agricoltura e attività produttive Leonardo Marras. Non è certo un tema accademico perché Palazzuolo ha una situazione particolare: un distretto industriale metalmeccanico, formato da cinque aziende, in un territorio montano con collegamenti assai difficoltosi, in un comune piccolo, con meno di mille abitanti, che dà lavoro a 230 persone. Una delle cinque imprese, l’Elettromeccanica Misileo-Novatec, proprio quest’anno compie 50 anni e anche per questo il suo amministratore unico Roberto Ridolfi ha voluto questa giornata di confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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