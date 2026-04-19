È venuta a mancare a 77 anni l’attrice francese nota per il suo ruolo nel film “Effetto notte”. La morte è avvenuta nella sua abitazione a Parigi. La protagonista si trovava a lottare contro la demenza a corpi di Lewy, una forma di malattia neurodegenerativa. La sua carriera ha attraversato diversi decenni e ha lasciato un’impronta significativa nel cinema francese. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e i colleghi del settore.

Mondo del cinema in lutto. È morta nella sua abitazione parigina, a 77 anni, Nathalie Baye, una delle figure più luminose e riconoscibili del cinema francese contemporaneo. A confermare il decesso, avvenuto venerdì 17 aprile, è stata la famiglia. L’attrice soffriva da tempo della demenza a corpi di Lewy, una patologia neurodegenerativa che unisce sintomi simili a quelli dell’Alzheimer e del Parkinson e che negli ultimi mesi aveva aggravato sensibilmente le sue condizioni di salute. Con oltre cinquant’anni di carriera e circa un centinaio di film all’attivo, Baye è stata protagonista tra cinema d’autore, grandi produzioni internazionali e collaborazioni con alcuni dei più importanti registi della storia del cinema europeo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Nathalie Baye. L’attrice di “Effetto notte” soffriva della demenza a corpi di Lewy: ecco cos’è

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