E' il giorno di Cavese-Salernitana derby blindato | le probabili formazioni

Oggi si gioca Cavese-Salernitana, un derby molto atteso che mette in campo due squadre con una lunga rivalità. La partita si svolge allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de' Tirreni, dove i tifosi sono già presenti in gran numero, pronti a sostenere le proprie squadre dopo quasi venti anni di attesa. L’ultima volta che questa sfida si disputò, nel 2007, avvenne senza pubblico, ma questa volta la passione si sente forte tra gli spalti.

I tifosi granata non potranno assistere alla partita. Ci sarà ampio spiegmento di forze dell'ordine. Diretta televisiva in chiaro Allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de' Tirreni ritorna il derby atteso dal 2007. L'ultimo precedente si giocò a porte chiuse. Stavolta non ci saranno i tifosi della Salernitana, com'è accaduto all'andata per quelli della Cavese. La partita, che avrà inizio alle ore 14.30, sarà trasmessa anche in chiaro, in diretta, da Lira Tv. Stadio blindato. Raffaele, allenatore della Salernitana, rinuncia a Carriero, ha il dubbio Achik e potrebbe propendere per il modulo 3-4-2-1 con de Boer a centrocampo e Ferraris al posto del tornante di origine marocchina.🔗 Leggi su Today.it

Oggi si gioca Salernitana-Cosenza, una sfida importante per la squadra granata, che necessita di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica.

I convocati per Cavese-Salernitana #CaveseSalernitana #avantibersagliera #salernitana #unitisivince facebook

