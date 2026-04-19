È al telefono e fugge all’alt | arrestato dai ghisa

Da ilgiorno.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, poco prima di mezzanotte, in largo La Foppa, due agenti della polizia locale hanno provato a fermare un’auto per un controllo. L’automobilista, che stava usando il cellulare mentre era al volante, ha tentato di scappare appena si è visto avvicinare. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e arrestato per aver tentato di fuggire. L’uomo è stato condotto in commissariato e ora dovrà rispondere di fuga e altri eventuali reati.

Dieci minuti prima della mezzanotte di ieri, siamo in largo La Foppa. Due agenti della polizia locale, in servizio per sanzionare le soste irregolari in una zona ad alto tasso di locali, vedono un automobilista al cellulare e decidono di fermarlo. Il conducente dell’Audi A1, il ventenne F.M., finge di fermarsi all’alt, ma poi accelera all’improvviso e sgomma verso via Statuto. I ghisa salgono in macchina e lo inseguono: in via Solferino, l’Audi urta una Citroen C1, ma l’autista prosegue la marcia come se niente fosse e piomba in via Pontaccio dopo aver bruciato un rosso. Quando gli agenti raggiungono l’auto, ferma sul ciglio della strada, a bordo c’è solo la fidanzata del ventenne, nonché proprietaria del veicolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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