Fugge all’alt e fa un incidente Arrestato

Poco dopo l’una di notte, un giovane di 26 anni ha deciso di ignorare l’alt dei carabinieri e ha tentato di scappare. Durante la fuga, ha provocato un incidente e, successivamente, è stato arrestato. La polizia ha confermato che l’uomo è stato fermato poco dopo e portato in caserma. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Poco dopo l’una di notte, un giovane di 26 anni ha deciso di ignorare l’alt dei carabinieri del Radiomobile, mettendo in moto un inseguimento ad alta tensione che si è concluso con un incidente nella rotatoria di Largo Flaiano: entrando nella maxirotonda ad altissima velocità, il giovane ha perso il controllo della propria auto e ha centrato violentemente un’altra vettura. Alla guida, una donna di 32 anni, sotto choc, che per fortuna ha riportato solo ferite lievi e ha potuto ricevere cure all’Ospedale di Circolo in codice verde. Ma lo spavento e la rabbia dei presenti non si cancelleranno facilmente. Tutto sarebbe potuto essere evitato se il giovane avesse rispettato le regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

