Paulo Dybala ha condiviso sui social una dedica dedicata alla Roma, esprimendo il suo affetto per la squadra. Dopo un periodo di incertezza societaria e contestazioni da parte dei tifosi, l’attaccante è tornato a Trigoria, il centro sportivo della squadra, suscitando entusiasmo tra i supporter. La sua presenza ha attirato l’attenzione nel momento di difficoltà che attraversa il club.

In un momento di tempesta per la Roma, tra contestazioni e incertezze societarie, ci pensa Paulo Dybala a riportare un raggio di sole nell’ambiente giallorosso. La “Joya” ha commosso i social con una dedica speciale per il compleanno della moglie, Oriana Sabatini, condividendo scatti intimi della loro vita privata insieme alla piccola Gia. «Buon compleanno splendida mammina! Ti amiamo con l’anima e con il cuore», ha scritto l’argentino. Ma ai tifosi più attenti non è sfuggito un dettaglio ricco di significato: in un selfie scattato in ospedale subito dopo la nascita della figlia, sotto il camice sanitario d’ordinanza, Dybala indossa orgogliosamente la maglia della Roma.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala, amore e Roma: la dedica social e il rientro che scalda Trigoria

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