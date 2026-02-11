Roma-Napoli Dybala punta al rientro | il piano per domenica e le ultime da Trigoria

Questa mattina a Trigoria la Roma ha ripreso gli allenamenti dopo il successo contro il Cagliari. Dybala lavora per essere in campo domenica, anche se ancora non è certo se potrà scendere in campo dall’inizio. La squadra si concentra sulle ultime prove tattiche, mentre il tecnico Gasperini valuta le scelte finali in vista della partita di alta classifica contro il Napoli.

La Roma riaccende i motori a Trigoria dopo il successo contro il Cagliari e il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini, ma l’attenzione è tutta rivolta al monitoraggio dei singoli per la sfida d’alta quota contro il Napoli. Il focus principale del quartier generale giallorosso riguarda Paulo Dybala: l’argentino ha inaugurato oggi un protocollo di lavoro personalizzato. L’obiettivo dello staff medico è smaltire l’ infiammazione al ginocchio che lo ha costretto al forfait nell’ultimo turno, cercando di riconsegnarlo al tecnico per la convocazione di domenica. Segnali incoraggianti arrivano dal reparto difensivo dove si attende il rientro imminente di Gabriel Vaz. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Dybala si ferma due settimane, poi tornerà in campo contro il Napoli.

