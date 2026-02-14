Olimpiadi amore e social | Jutta Leerdam d’oro a Milano Cortina la dedica social di Jake Paul conquista il web

Jutta Leerdam ha vinto l'oro a Milano Cortina, e questa vittoria ha portato anche una dedica romantica sui social. La pattinatrice olandese ha condiviso un messaggio speciale per il suo partner, mentre Jake Paul ha pubblicato un video che ha fatto il giro del web. La loro presenza ha attirato l’attenzione di migliaia di fan, che hanno commentato entusiasti.

San Valentino Olimpico: L’Oro, l’Amore e i Social Media di Jutta Leerdam e Jake Paul a Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026 ha visto fiorire una storia d’amore inaspettata tra la campionessa olandese di pattinaggio di velocità Jutta Leerdam e il pugile e youtuber americano Jake Paul. La loro relazione, amplificata dai social media, ha catturato l’attenzione del pubblico mondiale, culminando in una romantica dedica a San Valentino che ha fatto il giro del web. L’Olanda sul Podio: Il Trionfo di Jutta Leerdam. Jutta Leerdam ha conquistato l’oro nei 1000 metri di pattinaggio di velocità allo Speed Skating Stadium di Milano, stabilendo un nuovo record olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

