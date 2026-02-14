Olimpiadi amore e social | Jutta Leerdam d’oro a Milano Cortina la dedica social di Jake Paul conquista il web
Jutta Leerdam ha vinto l'oro a Milano Cortina, e questa vittoria ha portato anche una dedica romantica sui social. La pattinatrice olandese ha condiviso un messaggio speciale per il suo partner, mentre Jake Paul ha pubblicato un video che ha fatto il giro del web. La loro presenza ha attirato l’attenzione di migliaia di fan, che hanno commentato entusiasti.
San Valentino Olimpico: L’Oro, l’Amore e i Social Media di Jutta Leerdam e Jake Paul a Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026 ha visto fiorire una storia d’amore inaspettata tra la campionessa olandese di pattinaggio di velocità Jutta Leerdam e il pugile e youtuber americano Jake Paul. La loro relazione, amplificata dai social media, ha catturato l’attenzione del pubblico mondiale, culminando in una romantica dedica a San Valentino che ha fatto il giro del web. L’Olanda sul Podio: Il Trionfo di Jutta Leerdam. Jutta Leerdam ha conquistato l’oro nei 1000 metri di pattinaggio di velocità allo Speed Skating Stadium di Milano, stabilendo un nuovo record olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Jutta Leerdam, San Valentino a… Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l’oro alle Olimpiadi
Jutta Leerdam ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina, stabilendo anche un nuovo record olimpico nei 1000 metri di pattinaggio di velocità.
Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna
Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione; L'amore alle Olimpiadi, tra fidanzamenti, confessioni e flirt che agitano gli sportivi: Finite le scorte di preservativi; Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Cerimonia Milano-Cortina 2026: fra polemiche, playback e un Mattarella in tram.
Promesse d’amore, appuntamenti per San Valentino: chi sono le coppie d’oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026L’abbraccio di Sara Conti e Tim Dieck, la proposta di matrimonio ricevuta da Breezy Johnson sono solo alcuni dei momenti a due dei Giochi ... video.corriere.it
Costantini e Mosaner fanno impazzire i social! Tra amore e odio, le reazioni alla coppia sportiva del momentoTra gli atleti azzurri impegnati a Milano-Cortina la coppia del Curling ha conquistato il cuore dei tifosi: divisi tra ship e hating ... tuttosport.com
MAMMA, JUTTA LA PASTA! – LA BONISSIMA PATTINATRICE OLANDESE JUTTA LEERDAM, VINCITRICE DELLA MEDAGLIA x.com
Olympic Glow: ritocchino sì o no In questo Reel inauguriamo la rubrica “Olympic Glow” e oggi guardiamo insieme il viso di una campionessa pazzesca: Jutta Leerdam, pattinatrice di velocità olandese, semplicemente stupenda. La domanda è: i suoi l facebook