Venerdì pomeriggio, alle tre, una persona si è calata dalla torre del castello di Cossombrato nel Monferrato. Poco prima, aveva ucciso la ex e il suo compagno con un'arma da fuoco. La stessa persona è stata trovata senza vita nel luogo dell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi di questa sequenza di eventi. La comunità locale è sconvolta dall’accaduto.

Alle tre di venerdì pomeriggio colui che tutti in paese chiamano Arturo si lancia dalla torre del castello di Cossombrato, nel Monferrato. Un salto di venti metri, impresa per uomini molto coraggiosi o molto disperati come Astrit Koni, 59 anni, giardiniere di quella che oggi è una dimora storica. Prima di togliersi la vita quell’uomo mite lascia un biglietto alla moglie: "Mi hai rovinato la vita in questi 15 anni, ma adesso è finita". Il suo corpo si schianta sotto la torre della fortezza medievale dove per decenni guelfi e ghibellini si sono dati il tormento. A Cossombrato i 506 abitanti si conoscono tutti e sanno tutto di Arturo, ma sorvolano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Duplice omicidio e suicidio. Uccide la ex e il compagno. Poi si lancia da una torre

News - Asti, uccide l’ex e il nuovo compagno. Poi si lancia da una torre 18/4/2026

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