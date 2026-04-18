Un uomo di origini albanesi, noto nel paese come “Arturo” e impiegato come giardiniere, ha ucciso l’ex moglie e il suo attuale compagno, per poi gettarsi da una torre. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, lasciando la comunità sconvolta. I vicini riferiscono che l’uomo aveva problemi di relazione con l’ex moglie e recentemente aveva mostrato segni di alterazione. La polizia sta indagando sulle motivazioni e sui precedenti dell’uomo.

In paese era conosciuto come “Arturo” e lavorava come giardiniere. “Mi hai rovinato la vita in questi 15 anni, ma adesso è finita”, è il biglietto lasciato da Bardhok Gega, prima di mettere a segno il femminicidio: l’assassinio della ex moglie,Drita Mecollari e del suo nuovo compagno, tutti e tre di origine albanese. Un femminicidio con omicidio e suicidio. Secondo i primi accertamenti l’uomo di 57 anni si è poi tolto la vita gettandosi dal castello del paese. I corpi delle due vittime sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi in un fosso a poca distanza l’uno dall’altro nei pressi di un campo dove si trovano alcuni alveari di cui a quanto di è appreso, la coppia si occupava.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Femminicidio, omicidio e suicidio: albanese ammazza l’ex moglie e il compagno poi si lancia da una torre

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