Un caleidoscopio di colori musica e coriandoli per il Carnevale a Viterbo | FOTO e VIDEO

A causa del maltempo, la sfilata dei carri allegorici a Viterbo si è svolta il 15 febbraio invece che il 14, attirando migliaia di persone. La festa di Carnevale ha portato in strada un’esplosione di colori, musica e sorrisi, con carri decorati e costumi vivaci. La città si è riempita di allegria e festa, trasformando le vie in un vero e proprio spettacolo di allegria.

Un caleidoscopio di colori, musica, coriandoli, sorrisi e allegria a Viterbo per il Carnevale 2026. La sfilata dei carri allegorici, posticipata dal 14 al 15 febbraio per il maltempo, ha richiamato in città migliaia di persone, pronte a vivere la magia della festa tra costumi sorprendenti e scenografie spettacolari. I veri protagonisti? I carri, curati nei minimi dettagli, e i gruppi mascherati che animano le strade del centro storico con balli, canti e performance. Ci sono i dalmata, i Puffi, Pacman, gli dei dell'Olimpo ma anche l'antico Egitto, il Natale, la campagna e il tema horror.