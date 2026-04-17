A Viterbo, i lavori di restauro stanno riportando in luce la Chiesa delle Fortezze, un edificio rinascimentale che aveva subito danni e rischi di essere perduto nel corso del Novecento. L’intervento combina operazioni di recupero architettonico e archeologico, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio storico che si trovava in condizioni di degrado. La riqualificazione mira a ridare visibilità a un monumento che rappresenta un esempio significativo del passato locale.

Un intervento di rigenerazione urbana e archeologica sta restituendo dignità alla Chiesa delle Fortezze a Viterbo, un monumento rinascimentale che ha rischiato la cancellazione totale durante i conflitti del secolo scorso. Grazie all’azione congiunta tra fondi europei e amministrazione locale, il sito è passato da un lungo periodo di abbandono e degrado a una fase di nuova fruibilità sociale e storica. La storia di questo edificio, la cui genesi risale al 1514 e si è protratta per oltre dieci decenni, è segnata da profonde ferite belliche. Tra i mesi di maggio e giugno del 1944, i bombardamenti alleati colpirono duramente la struttura, portando l’edificio sull’orlo della demolizione completa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo: rinate le Fortezze, il tesoro rinascimentale torna a splendere

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