Mondiali di ciclocross Rebecca Gariboldi lasciata a casa | Alzare l’asticella non è servito

Rebecca Gariboldi non partirà per gli ultimi mondiali di ciclocross. La ciclista brianzola di Lissone ha annunciato sui social di essere rimasta a casa, delusa e amareggiata. Nonostante abbia cercato di migliorarsi e abbia alzato l’asticella, non è bastato per ottenere la convocazione in nazionale. Sabato, ad Hulst, in Olanda, sarà presente solo la sua squadra, senza di lei. La Gariboldi si dice sorpresa e delusa, ma pronta a ripartire.

Anche quest'anno Rebecca Gariboldi seguirà i mondiali di ciclocross dal suo divano di casa. In un lungo messaggio pubblicato sui propri profili social la brianzola di Lissone ha ribadito la propria delusione per la mancata convocazione alla prova iridata in progamma sabato ad Hulst, in Olanda: "Nemmeno dopo aver alzato l'asticella più in alto di come immaginavo nei miei sogni è stata abbastanza per meritare la maglia azzurra. Giornate di impegno, lavoro duro, sacrifici, programmazione e sudore, miei e delle persone che lavorano insieme a me tutto l'anno, per crescere e ricercare ossessivamente un miglioramento.

