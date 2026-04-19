Duelli tradizione e spettacolo al Torneo del Fante | premiata la contrada vincitrice

Sabato 18 si è svolto il Torneo del Fante in piazza Municipio, una tradizionale manifestazione che vede protagonisti i rappresentanti di otto contrade e della Corte Ducale. La competizione si è svolta con duelli tra campioni armati di scudo e randello, culminando con la vittoria di una specifica contrada. L’evento ha coinvolto gli spettatori in un’atmosfera di competizione e spettacolo, portando alla luce la tradizione cavalleresca locale.

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