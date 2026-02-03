Intrecci di comunità a Rocca San Casciano un weekend tra natura tradizione e cesteria romagnola

A Rocca San Casciano torna l’appuntamento con “Intrecci di comunità”, un evento che coinvolge residenti e visitatori in un weekend dedicato alla cultura romagnola. Nei due giorni, il paese si anima tra laboratori di cesteria, passeggiate nella natura e momenti di condivisione legati alle tradizioni locali. Gli organizzatori puntano a far conoscere le tecniche antiche dell’intreccio, mettendo in mostra come queste pratiche siano ancora vive e preziose nel cuore della Romagna.

Il 14 e 15 febbraio Rocca San Casciano ospita "Intrecci di comunità", un'esperienza dedicata all'esplorazione della cultura romagnola attraverso l'antica arte dell'intreccio e della cesteria. Per i partecipanti sarà l'occasione per vivere due giorni immersi nel ritmo della natura e delle.

