Due luoghi della città da intitolare agli antifascisti Lenzini e Barontini

Due mozioni sono state presentate nel Consiglio comunale da parte di un gruppo politico in vista del 25 aprile. Le proposte riguardano l’intitolazione di due luoghi simbolo della città a due antifascisti e resistenti, di nome Lenzini e Barontini. La discussione sulla decisione si svolgerà nelle prossime settimane.

Due mozioni depositate in Consiglio comunale da Diritti in comune in vista del prossimo 25 aprile per intitolare dei luoghi simbolo della città a due antifascisti e resistenti. La prima mozione è un atto di riconoscimento nei confronti di Cristina Lenzini in Ardimanni: pisana, espatriata in.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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