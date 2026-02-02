Tandem Pd una poltrona a metà Paradisi | In due siamo più forti E Lenzini resta segretario in città

La segreteria del Pd in città si divide ancora, ma questa volta non si tratta di uno scontro. Massimo Paradisi e un altro membro della squadra decidono di condividere una poltrona, accompagnando il loro impegno con parole di unità.

Segreteria dimezzata, una poltrona per due, una sedia a metà? Niente affatto, il ticket Massimo-Paradisi è un valore aggiunto. "Nel nostro caso uno più uno. fa tre" sorride il sindaco di Castelnuovo e presto ufficialmente segretario provinciale stringendo la mano al suo vice Diego Lenzini, che ricambia la cortesia: "Sarà una conduzione alla pari, l’importante nei tandem è pedalare in sincronia". Una risposta all’unisono e, almeno apparentemente, entusiasta a quanti, soprattutto nel campo di Paradisi, stanno masticando amaro in questi giorni interrogandosi sui margini di agibilità politica di un patto simile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

