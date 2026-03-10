Consiglio Firenze intitolare un luogo pubblico della città alle donne della Costituente

Il Comune di Firenze ha annunciato che entro giugno intitolerà un luogo pubblico importante della città alle 21 donne che furono parte della Costituente. La decisione riguarda un’area considerata significativa per la comunità cittadina e mira a ricordare il contributo delle donne nel processo di costituzione. La scelta si inserisce in un progetto di riconoscimento pubblico e commemorativo.

Firenze, 10 marzo 2026 - Entro giugno il Comune di Firenze si impegni a intitolare un luogo pubblico 'rilevante per la comunita' cittadina' alle 21 donne che fecero parte della Costituente. Approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Firenze un ordine del giorno presentato da Avs-Ecolo' e sottoscritto da Partito Democratico e Sinistra progetto Comune. 'Grazie alla presenza e caparbieta' delle madri costituenti - dichiara Vincenzo Pizzolo (Avs-Ecolo'), primo firmatario - oggi uno degli articoli piu' importanti della Costituzione, l'articolo 3 sull'eguaglianza, riporta l'importante dicitura 'senza distinzione di sesso', in un tempo in cui alle donne veniva chiesto di essere esclusivamente spose e madri, mentre le madri costituenti avevano dimostrato che si poteva essere anche studiose, partigiane, deputate di una Repubblica'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

