Dsp i nomi della lista con Egiziano Andreani

In piazza San Iacopo ad Arezzo si è tenuta la presentazione ufficiale della lista DSP, con Egiziano Andreani candidato sindaco. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti politici, che hanno assistito alla presentazione dei nomi della squadra. La manifestazione ha segnato l’avvio formale della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali.

Arezzo, 19 aprile 2026 – In Piazza San Iacopo, sono stati ufficialmente presentati i nomi della lista DSP con Egiziano Andreani candidato sindaco, segnando un vibrante inizio per la campagna elettorale. L'evento ha registrato una nutrita partecipazione di cittadini, interessati a conoscere proposte e visioni. L'entusiasmo era palpabile, con un gazebo informativo costantemente affollato e un'intervista dell'emittente territoriale Teletruria che ha reso la presentazione dinamica e avvincente. La giornata è stata ulteriormente valorizzata dalla prestigiosa presenza del Coordinatore Regionale Andrea Romiti, figura di rilievo che testimonia il sostegno all'iniziativa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dsp, i nomi della lista con Egiziano Andreani Notizie correlate DSP Presenta i Candidati per Arezzo: Egiziano Andreani SindacoArezzo, 15 aprile 2026 – DSP Presenta i Candidati per Arezzo: Egiziano Andreani Sindaco. Al via la campagna adesioni e raccolta firme per la lista Dsp Andreani sindacoLa mobilitazione per la presentazione della Lista Dsp Andreani sindaco prenderà il via sabato 28 marzo, con i banchetti informativi di Dsp presenti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: DSP presenta i candidati e lancia la corsa di Andreani sindaco; Elezioni 2026, il confronto tra candidati e mondo del terziario; DSP Presenta i Candidati per Arezzo | Egiziano Andreani Sindaco. DSP Presenta i Candidati per Arezzo: Egiziano Andreani SindacoSabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, in Piazza San Jacopo, la lista Democrazia Sovrana e Popolare presenta ufficialmente alla cittadinanza aretina la propria lista ... lanazione.it Egiziano Andreani: «le telecamere non evitano i reati»Arezzo, 3 aprile 2026 – Egiziano Andreani: le telecamere non evitano i reati. La nota del Consigliere Comunale Egiziano Andreani. «Non si può demandare alle telecamere la sicurezza del territorio, ... lanazione.it ArezzoTv. . Obiettivo 81 Speciale Elezioni In studio Egiziano Andreani, candidato sindaco di Democrazia Sovrana e Popolare - facebook.com facebook