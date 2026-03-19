Pozzuoli droga nascosta nell’auto | arrestato 36enne

A Pozzuoli, un uomo di 36 anni è stato arrestato per aver nascosto droga all’interno della propria auto. L’operazione è stata condotta dalla polizia locale, che ha scoperto sostanze stupefacenti durante un controllo di routine. L’individuo è stato portato in caserma e accusato di detenzione ai fini di spaccio. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto sul posto.

POZZUOLI (NAPOLI), 19 MARZO 2026 – Arrestato a Pozzuoli un uomo di 36 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della sezione operativa durante un servizio antidroga in via della Casa Comunale. I militari hanno notato una Fiat 500X con i fari accesi e il conducente intento a scambiare qualcosa con un giovane fermo accanto al veicolo. Insospettiti dal movimento, i carabinieri sono intervenuti procedendo al controllo. Droga nascosta nella tappezzeria. L’uomo, identificato in Pietro Avallone, già noto alle forze dell’ordine, è stato perquisito e trovato in possesso di 12 dosi di cocaina pronte per la vendita e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pozzuoli, droga nascosta nell’auto: arrestato 36enne Articoli correlati Giugliano, droga nascosta tra detersivi e ammorbidenti: arrestato 36enne con oltre 2 chili di stupefacentiBlitz dei carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno arrestato un 36enne accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Inseguimento a Ramacca: arrestato 36enne con oltre 7 chili di droga in autoUn uomo di 36 anni è stato arrestato a Ramacca dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Palagonia al termine di un inseguimento. Altri aggiornamenti su Pozzuoli droga nascosta nell'auto... Argomenti discussi: San Giorgio a Cremano, scoperta piazza di spaccio in un box: arrestato un 17enne. Pozzuoli: droga nascosta nella tappezzeria dell’autoCarabinieri arrestano 36enne ... msn.com Pozzuoli, cocaina e crack negli ovetti e 1.600 euro nel microonde: arrestato 25ennePOZZUOLI (rgl) – Un controllo che si trasforma in arresto. È accaduto a Pozzuoli, dove i carabinieri hanno fermato un 25enne del posto trovandolo in possesso di droga pronta per lo spaccio e di denaro ... ilgiornalelocale.it