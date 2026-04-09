Un ex ciclista di fama mondiale è stato ricoverato in ospedale a causa di un'infezione all'anca, di cui non si conosce ancora l’origine. La caduta che ha causato il problema è avvenuta nel 2024 e ha richiesto già sei interventi chirurgici. La persona coinvolta ha affermato di averne abbastanza delle complicazioni relative alla vicenda. La sua condizione è attualmente sotto osservazione presso la struttura sanitaria.

Non c’è pace per Eddy Merckx. Il Cannibale, 80 anni, è ricoverato da circa una settimana per un’infezione all’anca che continua a dare problemi e non risponde come previsto alle terapie antibiotiche. Il dolore lo ha costretto al ricovero e ora si valuta un nuovo intervento chirurgico nei prossimi giorni. "I medici non riescono a individuare l’origine di questa infezione e, dato che gli antibiotici non hanno grande effetto, dovrebbero operarmi di nuovo lunedì prossimo", ha raccontato la leggenda del ciclismo al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. La situazione si inserisce in un quadro complicato che va avanti da oltre un anno: tutto era iniziato con una caduta in bici alla fine del 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Merckx ricoverato per un'infezione all'anca: "Non se ne capisce l’origine. Ne ho abbastanza"

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