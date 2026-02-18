Colpisce con le forbici una commerciante e due clienti | bloccato con la pistola Teaser
Il 25enne di Foligno ha aggredito con le forbici una commerciante e due clienti, causando loro ferite lievi. La violenza è scoppiata nel negozio, dove l’uomo ha improvvisamente estratto una pistola e minacciato i presenti. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad immobilizzare il aggressore prima che potesse fuggire. Durante l’arresto, è stato trovato anche dello stupefacente e un’arma non regolare. La scena si è svolta davanti a molti testimoni nel centro commerciale della città.
Il fatto è avvenuto a Foligno: il giovane con l'arma bianca ha provato ad aggredire anche i militari. Era in possesso di 100 grammi di marijuana e hashish I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una richiesta al 112 con la quale veniva segnalata la presenza di un giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, nelle vicinanze di un negozio di fiori in centro storico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
