Colpisce con le forbici una commerciante e due clienti | bloccato con la pistola Teaser

Il 25enne di Foligno ha aggredito con le forbici una commerciante e due clienti, causando loro ferite lievi. La violenza è scoppiata nel negozio, dove l’uomo ha improvvisamente estratto una pistola e minacciato i presenti. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad immobilizzare il aggressore prima che potesse fuggire. Durante l’arresto, è stato trovato anche dello stupefacente e un’arma non regolare. La scena si è svolta davanti a molti testimoni nel centro commerciale della città.

Il fatto è avvenuto a Foligno: il giovane con l'arma bianca ha provato ad aggredire anche i militari. Era in possesso di 100 grammi di marijuana e hashish I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una richiesta al 112 con la quale veniva segnalata la presenza di un giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, nelle vicinanze di un negozio di fiori in centro storico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Colpisce la moglie al collo con le forbici: chi è la guardia giurata fermataUna guardia giurata di 51 anni, Pasquale Raccioppoli, originario di Volla e residente nel Bresciano, è stata fermata dopo aver aggredito la moglie con delle forbici al collo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.