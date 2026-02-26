Un incidente grave ha coinvolto un noto sportivo in Sudafrica, dove stava per partecipare a un torneo. Durante un volo in ascensore, l’atleta è precipitato nel vano, riportando ferite serie. L’episodio si è verificato a Stellenbosch, vicino a Città del Capo, trasformando un momento di attesa in un evento drammatico. Le condizioni dell’atleta sono attualmente sotto osservazione.

Doveva essere la vigilia di un torneo importante, si è trasformata in un incubo. Il golfista azzurro Andrea Pavan è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente in Sudafrica, a Stellenbosch, nei pressi di Città del Capo. Il 36enne romano è precipitato per tre piani nel vano ascensore dell’hotel dove alloggiava. L’atleta si trovava nel Paese africano per disputare il South African Open, prestigioso torneo internazionale. Alla vigilia della competizione, quella che doveva essere una giornata di allenamento e concentrazione si è trasformata in una drammatica emergenza sanitaria. Subito dopo la caduta nel vuoto, Pavan è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Precipitato nel vano dell’ascensore”. Il dramma del campione italiano: volo spaventoso, è grave

