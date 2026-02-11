Durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina, l’atleta australiano di snowboard cross Cam Bolton ha subito un grave infortunio. Si è rotto il collo e ha dovuto essere trasportato d’urgenza in ospedale in elicottero. La gara si è fermata mentre i medici intervenivano sul posto.

Un grave infortunio ha colpito l’atleta australiano di snowboard cross Cam Bolton all’inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Il 35enne, tra i più esperti della specialità, si è fatto male durante una sessione di preparazione, vedendo terminare la propria partecipazione prima dell’esordio in gara. L’infortunio a Livigno e la scoperta il giorno successivo. L’episodio si è verificato a Livigno, mentre Bolton stava provando il tracciato in vista delle qualificazioni di snowboard cross previste inizialmente per giovedì. Nelle ore immediatamente successive, l’atleta non avrebbe percepito la reale entità del problema: ritenendo si trattasse di un dolore non preoccupante, è rientrato nel Villaggio Olimpico e si è riposato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si è rotto il collo”. Il dramma del campione: la corsa in ospedale in elicottero

Approfondimenti su Cam Bolton

Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo dopo una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Ultime notizie su Cam Bolton

