malore nel sonno rebecca muore a 19 anni

La tragica scomparsa di Rebecca Caccavallo, giovane di 19 anni, ha colpito Napoli e Irpinia. La ragazza è deceduta improvvisamente nel sonno a causa di un malore inatteso. Questa perdita sconvolge le comunità e solleva interrogativi sulla salute e la prevenzione.

Lutto a Napoli e in Irpinia per la morte di Rebecca Caccavallo. La giovane, appena 19 anni, è morta per un malore improvviso che l'ha colpita nel sonno. Originaria del quartiere Chiaiano, Rebecca era cresciuta a Cassano Irpino dove da anni risiedeva con la famiglia. Un dolore, quindi, che ha colpito due comunità che non si danno pace per questa tragica notizia. Sui social sono tanti i messaggi per lei. I funerali si sono tenuti ieri presso la Chiesa di San Nicola di Bari in Polvica, proprio nel quartiere di

La tragica scomparsa di Rebecca Caccavallo, 19 anni, ha colpito Napoli e l'Irpinia.

Cassano Irpino e Napoli sono in lutto per la perdita di Rebecca Caccavallo, scomparsa nel sonno a 19 anni.

