Dove vedere Verona-Milan oggi in diretta tv o streaming | canale telecronaca e orario

Alle ore 15:00 di oggi, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si svolgerà la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con dettagli su canali e orario disponibili sui servizi di informazione sportiva. La gara rappresenta un appuntamento importante del campionato italiano di calcio.

Verona-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte in 32 partite disputate. Il Verona invece è ultimo in classifica insieme al Pisa a quota 18 punti. La sfida d'andata fu vinta dal Milan per 3-0 (doppietta di Nkunku e gol di Pulisic). Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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