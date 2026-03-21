Dove vedere Milan-Torino oggi in diretta tv o streaming | canale telecronaca e orario

Alle ore 18:00 di oggi, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, si svolgerà la partita tra Milan e Torino, valida per la 30ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con telecronaca disponibile sui canali sportivi dedicati. La partita coinvolge le due squadre che si contendono i tre punti sul campo.

Milan-Torino, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Torino, valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte in 29 partite disputate. Il Torino di Roberto D'Aversa, invece, è 14° in graduatoria, con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte, sempre in 29 gare giocate. Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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