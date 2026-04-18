Domani, domenica 19 aprile, alle ore 15:00, si terrà la partita tra Verona e Milan allo stadio 'Bentegodi', nell’ambito della 33ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario e canali disponibili per gli spettatori che desiderano seguire l’incontro. La partita rappresenta uno degli appuntamenti principali del weekend calcistico.

Il Milan deve riprendersi e ritrovare la vittoria dopo la doppia sconfitta contro Napoli e Udinese. Domani, domenica 19 aprile, alle ore 15:00, i rossoneri saranno infatti di scena allo stadio 'Bentegodi' di Verona contro l'Hellas Verona. Una sfida che, graduatoria alla mano, vale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, con il Diavolo che deve consolidare il proprio posto. Verona-Milan, partita della 33^ giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 15:00 di domani, domenica 19 aprile 2026, allo stadio 'Bentogodi' di Milano. Verona-Milan verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, in esclusiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco come e dove vedere Verona-Milan in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronaca

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