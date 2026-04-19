Dove vedere in tv Pirelli-Catharina Europei judo 2026 | orario finale programma streaming

Durante gli Europei di judo 2026, Gennaro Pirelli si è qualificato per la finale della categoria maschile dei -100 kg, che si svolge a Tbilisi. L’azzurro affronterà in questa ultima sfida il neerlandese Simeon Catharina. La finale sarà trasmessa in televisione e disponibile in streaming, con orari e programmi specifici annunciati per permettere a tutti di seguire l’evento.

Gennaro Pirelli ha staccato il pass per la finale per l’oro degli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -100 kg maschili: a Tbilisi, in Georgia, l’azzurro sfiderà per il titolo continentale il neerlandese Simeon Catharina. Il Final Block di oggi, domenica 19 aprile, andrà in scena a partire dalle ore 14.00 italiane, ed il match con l’italiano in gara sarà il sesto del programma, dopo tutte le finali dei -78 kg femminili e le due sfide per il bronzo dei -100 kg maschili, la categoria di Pirelli. La finale con Gennaro Pirelli agli Europei 2026 di judo sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play e JudoTV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Pirelli-Catharina, Europei judo 2026: orario finale, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Bellandi-Reid, Europei judo 2026: orario finale, programma, streamingAlice Bellandi ha avuto accesso alla finale per l’oro agli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -78 kg femminili: nell’ultimo atto... Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingMartedì 27 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il secondo incontro degli Europei 2026.