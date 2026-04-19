Dove vedere in tv Bellandi-Reid Europei judo 2026 | orario finale programma streaming

Alle Olimpiadi europee di judo 2026, Alice Bellandi si è qualificata per la finale della categoria femminile dei -78 kg, dove affronterà Emma Reid, rappresentante britannica. La sfida per l’oro si svolgerà in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming. La competizione si sta svolgendo con numerosi atleti provenienti da diversi paesi, e l’evento è molto seguito dagli appassionati di sport di combattimento.

Alice Bellandi ha avuto accesso alla finale per l’oro agli Europei 2026 di judo nella categoria di peso dei -78 kg femminili: nell’ultimo atto continentale l’azzurra affronterà la britannica Emma Reid. La sfida per il titolo andrà in scena nel corso del Final Block. A Tbilisi, in Georgia, le finali odierne scatteranno a partire dalle ore 14.00 italiane, ed il match con l’azzurra protagonista sarà il terzo del programma, dopo le finali per il bronzo della medesima categoria, che vedranno affrontarsi prima Babintseva-Lobnik e poi Hoelterhoff-Issoufi. La finale con Alice Bellandi agli Europei 2026 di judo sarà visibile in diretta tv su RaiSport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play e JudoTV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bellandi-Reid, Europei judo 2026: orario finale, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingMartedì 27 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il secondo incontro degli Europei 2026. Dove vedere in tv Italia-Ungheria, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingGiovedì 29 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il terzo incontro degli Europei 2026.