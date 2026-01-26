Dove vedere in tv Italia-Polonia Europei calcio a 5 2026 | orario programma streaming

Per seguire in TV Italia-Polonia, Europei di calcio a 5 2026, il match si terrà martedì 27 gennaio alle ore 20:30. Di seguito, trovate orario, programma e modalità di streaming disponibili. Assicuratevi di verificare i canali e le piattaforme ufficiali per seguire la partita in diretta e non perdere aggiornamenti sull’evento.

Martedì 27 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il secondo incontro degli Europei 2026. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo D, affronteranno nella seconda giornata del proprio girone la Polonia in un confronto molto importante. Alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia), su un parquet che già nel 2018 aveva ospitato la fase finale della rassegna continentale, la selezione allenata dal Salvo Samperi vorrà fare bene. Il format della competizione prevede che le 16 squadre qualificate suddivise in quattro raggruppamenti da quattro conquistino la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta con i primi due posti di ciascun girone.

