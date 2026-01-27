Dove vedere in tv Italia-Ungheria Europei calcio a 5 2026 | orario programma streaming

L'incontro tra Italia e Ungheria negli Europei di calcio a 5 2026 si svolgerà giovedì 29 gennaio alle 20:30. La partita sarà disponibile in diretta streaming e su diversi canali televisivi, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il terzo match della fase finale. Qui troverai tutte le informazioni sull’orario, il programma e come seguire l’evento dal vivo.

Giovedì 29 gennaio alle ore 20:30 la Nazionale italiana di calcio a 5 affronterà il terzo incontro degli Europei 2026. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo D, giocheranno l'ultimi match della fase a gironi contro l'Ungheria. Alla Tivoli Arena di Lubiana (Slovenia), la formazione allenata da Salvo Samperi andrà a caccia del successo. Il format della competizione prevede che le 16 squadre qualificate suddivise in quattro raggruppamenti da quattro conquistino la qualificazione alle sfide a eliminazione diretta con i primi due posti di ciascun girone. La compagine tricolore è chiamata a un impegno non semplice al cospetto di una selezione molto dotata dal punto di vista fisico e di buon palleggio.

