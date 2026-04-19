Cobolli-Shelton oggi ATP Monaco 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi alle 13:30 si disputa la finale dell’ATP 500 di Monaco tra Flavio Cobolli e Ben Shelton. L’italiano, che in passato ha già vinto due delle cinque sfide precedenti contro l’avversario, punta a conquistare il suo secondo titolo di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento in tempo reale.

Flavio Cobolli contro Ben Shelton: questa, oggi, la finale dell’ATP 500 di Monaco oggi alle 13:30. Può essere il secondo titolo di categoria dell’italiano, atteso da una sfida complicata, ma non così impossibile per lui, che nei cinque precedenti l’ha già risolta per due volte. E quelle due volte si sono verificate nel 2024, prima sulla terra di Ginevra e poi sul veloce di Washington, e sia nell’uno che nell’altro caso si è trattato di rimonte. I due sono poi sempre stati molto vicini anche nei tre casi in cui è stato Shelton a vincere. Chiaramente qui conta, e tanto, il fatto che Flavio sia riuscito a piazzare il colpo più importante della...🔗 Leggi su Oasport.it

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