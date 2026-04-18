ATP 500 di Monaco Cobolli-Shelton | orario e dove vedere la finale

Il torneo ATP 500 di Monaco di Baviera si avvia alla sua fase finale e domenica si disputerà la partita decisiva. Flavio Cobolli, tra i partecipanti, si presenta in finale e si prepara a sfidare il suo avversario. L'incontro si terrà nel tardo pomeriggio e sarà trasmesso in diretta televisiva e online, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il match in tempo reale.

Monaco di Baviera, 18 aprile 2026 - Flavio Cobolli vuole completare il capolavoro sulla terra rossa tedesca. Dopo l'impresa compiuta contro Alexander Zverev, primo top 5 battuto in carriera dal nostro portacolori (vittorioso per 6-3, 6-3), ecco che a frapporsi fra l'azzurro - che da lunedì salirà al dodicesimo posto del ranking mondiale - e il titolo ATP 500 di Monaco è rimasto unicamente Ben Shelton. Il classe 2002 di Firenze ha già festeggiato in questa stagione il trionfo ad Acapulco, risalente allo scorso 1 marzo, e adesso sogna il bis. Di fronte il coetaneo statunitense, numero 6 al mondo e reduce dall'affermazione ai danni dello sloveno Alex Molcan, eliminato con il risultato di 6-3, 6-4.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ATP 500 di Monaco, Cobolli-Shelton: orario e dove vedere la finale L'analisi della VITTORIA di COBOLLI su Zverev e di Fils vs Jodar Notizie correlate Cobolli-Shelton, finale ATP Monaco: quando si gioca, programma, orario, tv e streamingFlavio Cobolli si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Monaco, firmando un autentico colpaccio contro il padrone di casa Alexander Zverev:... Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streamingObiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Oggi in campo anche Musetti: il programma su Sky; ATP Monaco di Baviera: Cerundolo rimontato, Zverev raggiunge Cobolli. Shelton gestisce Fonseca; Live Flavio Cobolli - Ben Shelton - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/04/2026; ATP Monaco 2026, Fonseca si guadagna la sfida con Shelton. Kopriva sfiderà Cobolli. Cobolli-Shelton, finale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tvGrazie al successo ai danni di Zverev, l'azzurro ha raggiunto l'atto conclusivo sulla terra rossa in Germania: ecco tutto quello che c'è da sapere ... corrieredellosport.it ATP 500 di Monaco, Cobolli-Shelton: orario e dove vedere la finaleDopo l'impresa contro Zverev, il toscano sogna il secondo titolo stagionale dopo quello vinto ad Acapulco. I precedenti sorridono all'americano ... sport.quotidiano.net È FINALE Grande match di Flavio Cobolli che batte Zverev, numero 3 al mondo, in due set (6-3, 6-3) nella semifinale dell'ATP 500 di Monaco L'azzurro vola quindi in finale, dove incontrerà il vincente tra Molcan e Shelton #Tuttosport #Cobolli #Zvere facebook Shelton è in finale per il secondo anno consecutivo a Monaco, questa volta se la vedrà contro Cobolli @BMWItalia x.com